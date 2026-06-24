Wyoming, sobre la reunión de 15 miembros de la Comisión Europea con líderes talibanes: "No se les puede blanquear"

El presentador de El Intermedio expone que el objetivo de la reunión era negociar las deportaciones de ciudadanos afganos que residan en la Unión Europea y hayan cometido algún delito.

El Gran Wyoming señala que, desde hace un tiempo, hay obsesión "por blanquearse algo". Antes, como indica, era la piel y ahora otras partes del cuerpo, como los dientes o el ano. El presentador de El Intermedio plantea sus dudas sobre cuál es el beneficio de tener el ano blanco y si, además, es posible elegir otros colores.

"Pero, ojo, pero hay cosas más ilógicas que blanquear un ano: por ejemplo, blanquear una dictadura repugnante que es lo que hizo la Comisión Europea", expone. Wyoming cuenta que representantes de 15 países, entre los que no estaba España, se reunieron, de manera discreta, con los líderes talibanes de Afganistán este martes.

El presentador explica que los recibieron para negociar las deportaciones de ciudadanos afganos que residan en la Unión Europea y hayan cometido algún delito. "En otras palabras, un acuerdo para devolverlos a su país de origen y, seguramente, condenarlos a muerte", explica.

"Recordemos que la propia Unión no ha reconocido oficialmente al régimen talibán", indica, "pero eso parece que no importa a la hora de activar la nueva política migratoria". El presentador cree que esta política también gustará a los talibanes, "esto de atacar los derechos humanos es algo más antiguo que sus ideas".

Wyoming apunta a que hubo un tiempo en el que "los ideales de la Unión Europea se basaban en la defensa de la democracia y los derechos humanos". "Eso es incompatible con negociar con estos tipos", concluye, "no se les puede blanquear, ni sus ideas ni su régimen".

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