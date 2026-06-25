Maitena asegura que perdió a la mitad de sus lectoras por expresar su feminismo: "Se enojan conmigo porque no pueden reconocerse feministas"

Sandra Sabatés entrevista en 'Mujer tenía que ser' a Maitena, una reconocida ilustradora argentina que se ha convertido en un icono feminista a nivel internacional. Con ella conversa sobre la situación del mundo en general, y las políticas de Milei en particular.

En su sección 'Mujer tenía que ser', Sandra Sabatés entrevista a Maitena, una ilustradora argentina que se ha convertido en todo un referente feminista a escala internacional para mujeres de varias generaciones.

Recuerda que en sus inicios como dibujante sus compañeros hombres "estaban encantados de que hubiera una mujer". Sin embargo, apunta que cuando le fue mejor que a ellos, "ya no les gustó tanto".

En aquellos primeros tiempos trabajaba en una revista de humor sexual que "era muy machista", aunque según ella en aquella época "el mundo era así, homofóbico, machista, misógino". Entonces ella hacía personajes donde el deseo era femenino y "eso era casi subversivo".

No obstante, afirma que no era consciente de que muchas de sus viñetas adelantaban muchos de los debates feministas de hoy en día: "No sabía cómo se llamaban esas cosas. Yo hablaba de lo que ahora se llama tareas de cuidados, sororidad, patriarcado, monogamia, pero no tenían esos nombres, no tenía ninguno".

Para Maitena, esa etiqueta de autora feminista le ayuda, ya que considera que el feminismo "es el movimiento político más importante del último siglo", por lo que se siente orgullosa. Todo ello a pesar de que afirma que perdió la mitad de sus lectoras después de pronunciarse políticamente y militar en el feminismo: "Muchas de estas mujeres que se identificaban con lo que yo decía o con mis quejas de la vida de la mujer, ahora se enojan conmigo porque no se pueden reconocer feministas", señala.

Maitena defiende que se había producido un cambio en los últimos años en lo que respecta a la libertad de las mujeres, pero que ahora "estamos volviendo para atrás". Algo tras lo que cree que hay "un plan" porque "nadie quiere a las mujeres libres".

Su opinión sobre Milei

Respecto a la política en Argentina, se muestra contundente: "A mí me violenta Milei, un discurso tan ordinario, tan machirulo, tan desagradable, tan violento". En su opinión, lo peor que está pasando en su país es que "la gente se está muriendo de hambre". "Yo estoy acá en España y salir a comer, comprar ropa, todo es más barato que en Argentina", apunta.

Sin embargo, para ella lo grave es la gente que lo apoya: "Esa gente que quiere que no se ayude a los necesitados, que no se paguen impuestos, que se regalen los glaciares, que se arruine la tierra".

A pesar de este oscuro panorama que tenemos por delante, Maitena propone agarrarse a las relaciones afectivas, el amor, el sexo, la naturaleza, la comida, cocinar tanto para amigos como para nosotros mismos, salir a pasear o "bailar hasta el amanecer": "Disfrutar de la vida es nuestra venganza".

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