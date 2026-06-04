Nerea Pérez de las Heras, sobre los ataques a la educación pública: "Es autoritarismo contra cultura"

La periodista señala el maltrato que ejercen los gobiernos de derecha y de ultraderecha contra la educación pública. Para Pérez de las Heras, esto responde a un objetivo: que la gente sea más manipulable.

Los profesores de la Comunidad Valenciana siguen en huelga y este jueves cumple su cuarta jornada de acampada. Esta movilización, como expone el Gran Wyoming, "supone un ejemplo muy inspirador de cómo se defiende la educación pública". Para hablar sobre el maltrato que ha sufrido la educación por parte de los gobiernos conservadores, El Intermedio cuenta con Nerea Pérez de las Heras.

Nerea recuerda que en Colombia hay un candidato a la presidencia ultraderechista, Abelardo de la Espriella, que, como otros líderes como Nayib Bukele o Javier Milei, tiene un mensaje "muy centrado en la seguridad por la fuerza y recortar al máximo lo público, especialmente la educación".

"Están todos cortado por el mismo patrón", expone Pérez de las Heras. En Brasil hay elecciones el próximo octubre y el contrincante de Lula da Silva es el hijo de Bolsonaro, que también tiene en el punto de mira la enseñanza pública. "Dicen que no quieren un país de profesores, sino de emprendedores", indica la periodista. "La primera gran concentración contra Kast en Chile también ha sido una protesta estudiantil", añade Nerea, ya que la población ha salido a la calle ya que "para este gobierno los pobres no son dignos de educación".

La periodista señala que tenemos ejemplos muy cercanos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, "profesores, padres, madres están protestando estos días por el calor en las aulas que llega a los 35 grados".

La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, "ha dicho que, si hace calor, hace calor" y, además, "invita al estoicismo a los niños". Sandra Sabatés añade que el consejero de Deportes, Mariano de Paco Serrano, "decía que el calor incluso inspira". "Señor Serrano, el calor no es fuente de inspiración, en todo caso de transpiración", afirma el Gran Wyoming.

"Llama mucho la atención que, dentro del maltrato a lo público, estos gobiernos de derecha y ultraderecha tengan tanta fijación con la docencia", indica Pérez de las Heras, "igual por eso en las manifestaciones son tan violentos con los profesores y profesoras, personas muy importantes para la sociedad". "Es autoritarismo contra cultura", añade. La periodista considera que la imagen que podría resumir todo sería la agresión que sufrió una profesora jubilada durante las protestas en Valencia.

Pérez de las Heras considera que todos líderes que apuestan por atacar a la educación pública "son aprendices de Trump y él desprecian profundamente la cultura". "Si tú pretendes instalar un orden por la fuerza, conviene quitarte de en medio primero a quienes defienden la palabra, la razón y la ciencia", expone.

Además, a estos dirigentes les conviene, como indica, que toda la gente sea manipulable. "Romper cuanto antes el ascensor social", indica, ya que "si la educación pública es de mala calidad, el profesorado es precario, las aulas están llenas, hace calor y no hay medios, los hijos de la clase trabajadora abandonarán antes y será difícil que lleguen a lugares de toma de decisiones".

Así, como explica, se consigue empeorar a la sociedad en general. "En las aulas también nace la curiosidad, el descubrimiento de tu talento, de tu vocación, el sentido crítico y algunas amistades para toda la vida", señala, "y eso es lo que se arrebata de una vida cuando se asfixia la educación pública". "Lo que los gobiernos autoritarios maltratan con más fervor suele ser lo más importante", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido