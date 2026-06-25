Multas y penas de prisión de hasta dos años: el Congreso aprueba penalizar las 'terapias de conversión' para personas LGTBIQ+

Los detalles La norma propone castigar "con pena de prisión de seis meses a dos años, y multa de ocho a 24 meses, al que aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento o el de su representante legal, actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión".

El Congreso ha aprobado una reforma del Código Penal para penalizar las 'terapias de conversión', prácticas dirigidas a cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género. Esta iniciativa, impulsada por el PSOE, ha obtenido 178 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones, principalmente del PP. El debate ha sido tenso, con enfrentamientos entre representantes del PSOE y del PP, ambos abiertamente homosexuales. La norma propone penas de prisión y multas para quienes practiquen estas terapias, que hasta ahora solo se sancionaban administrativamente. La ley seguirá su tramitación en el Senado, donde se esperan mejoras.

El Pleno del Congreso ha aprobado por mayoría absoluta la reforma del Código Penal para penalizar las llamadas 'terapias de conversión' dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, que seguirá su tramitación en el Senado.

Mientras el PSOE califa esas prácticas de tortura y pide unas penas más severas, el PP se ha abstenido. El choque lo han protagonizado De los Santos del PP y Gutiérrez, del PSOE. "¿Dónde están los maricones del PP? Aquí. Soy del PP, soy maricon y me siento muy orgulloso de ambas cosas", ha defendido el popular.

Por su lado, el socialista le interpelaba: "Es usted una verguenza para el colectivo, yo tambien soy maricon, pero orgulloso de estar en el lado correcto de la historia, no como usted... No necesitamos ser convertidos, ni corregidos ni curados".

Finalmente, la iniciativa del PSOE ha superado el trámite en el Congreso con 178 votos a favor, 32 en contra (Vox) y 137 abstenciones (PP), aunque Junts, Sumar, PNV, EH Bildu, Podemos y Compromis han reclamado "más ambición" para avanzar en otras medidas, como ofrecer vivienda y ayudas económicas para facilitar la denuncia de las víctimas.

La norma propone castigar "con pena de prisión de seis meses a dos años, y multa de ocho a 24 meses, al que aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento o el de su representante legal, actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión".

Hasta ahora, esas prácticas, que ya estaban prohibidas, se sancionaban con multas de 10.001 a 150.000 euros como infracción administrativa muy grave en la ley trans, pero no figuraban como delito en el Código Penal.

La ley ha salido del Congreso sin incluir enmiendas que este jueves han sido rechazadas, aunque con el objetivo mayoritario de que a su paso por la Cámara Alta pueda mejorándose e incorporar nuevos avances.

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