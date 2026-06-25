Wyoming, sobre el atestado del policía que empujó a una profesora: "Se ajustó a la normativa, pero de las artes marciales mixtas"

Wyoming reflexiona en El Intermedio sobre el atestado policial que asegura que la actuación del agente que empujó a una profesora jubilada durante las protestas de los profesores en Valencia "se ajustó a la normativa".

Wyoming arranca El Intermedio con una frase: "Se ajustó a la normativa". Es lo que se dice cuando "es legal, sigue las normas establecidas y cumple las normas habituales", pero también para valorar la actuación del policía que empujó a una profesora jubilada en Valencia, según el atestado policial.

"Puede que se haya ajustado a la normativa, pero a la de las artes marciales mixtas", comenta el presentador, que asegura que al policía habría que condecorarlo "no con una medalla, sino con un cinturón de campeón".

El atestado también asegura que la mujer sufrió "una caída accidental". "Accidental si desconoces la teoría de la gravitación universal que ya anunció Newton", ironiza Wyoming, que afirma que "ese agente ha sido capaz de aprobar las oposiciones a policía accidentalmente".

Por último, el atestado defiende que el agente hizo "uso de la mínima fuerza reglamentaria". "Si llega a hacer el uso máximo de la fuerza podía haberse bailado un zapateado en la espalda de la señora", indica el comunicador.

"Ya es habitual que la Policía proteja a sus agentes cuando se exceden de forma clara en el uso de la fuerza, como también es habitual que, por lo que sea, se excedan siempre con los mismos", comenta Wyoming, que recuerda que, un mes después, la jueza que investiga el caso todavía no ha pedido la identificación del policía.

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