Sandra Sabatés, sobre la eliminación de los gays de los carteles del Orgullo de Madrid: "Parece que se celebra más el orgullo de ser madrileño"

Saludos nazis al paso de carrozas del Orgullo, gays eliminados de los carteles del Orgullo de Madrid, toros para niños... Sandra Sabatés y Wyoming analizan las 'cositas' que se vienen de los gobiernos de derecha y ultraderecha.

La oleada de ultraderecha parece imparable y El Intermedio ha decidido recopilar toda su actividad en una sección: 'Se vienen cositas'.

En este "vermú antes del banquete ultra", Wyoming y Sandra Sabatés comentan el saludo nazi con el que un hombre recibió el paso de una carroza del Orgullo en Córdoba, mientras increpaba a sus integrantes. "Lo peor que podía volver del pasado no son los pantalones de tiro bajo, es el nazismo", comenta Sandra.

Wyoming se detiene en que este hombre hace el saludo nazi a escasos metros de un policía local "que ni se inmuta", mientras que el Ayuntamiento lo justifica porque, según ellos, el saludo nazi no constituye ningún delito de odio. "Pues claro que no. Es un delito de amor, de amor a la raza aria, a los rubios altos de ojos azules", ironiza el presentador.

Por otro lado, el colectivo gay denuncia su desaparición de los carteles del Orgullo de Madrid. "La Policía investiga si es que han desaparecido todos o si es el primer Orgullo al que no han sido invitados", señala Sandra, después de que en estos carteles solo aparezcan caramelos, sillas de bar o un balcón con plantas. "De hecho parece que se celebra más el orgullo de ser de Madrid que el orgullo de ser gay", afirma.

Por otro lado, los gobiernos de derechas y ultraderecha también traen toros para los niños. "¿Qué crío no disfrutaría de ver cómo se tortura y se mata un animal así en vivo?", ironiza Sandra, después de que en la Feria de Badajoz se haya acondicionado incluso un palco para que los más pequeños puedan ver gratis las corridas.

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