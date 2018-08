LA ACTRIZ CRITICA LA BRECHA SALARIAL EN EL CINE

Sandra Sabatés entrevistó en El Intermedio para Mujer tenía que ser a Itziar Castro, actriz que fue nominada a un Goya. Habló sobre la 'gordofobia', la brecha salarial en el cine y su experiencia en el trabajo por tener una talla XXL: "Si no pone 'gorda' es muy probable que no me llamen". Además, destacó que hay que tomar ejemplo de Estados Unidos y que las mujeres tienen que "coger las riendas y tomar puestos de poder".