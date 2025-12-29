Una mujer responde a Ayuso sobre González Amador: "Dejó de ser anónimo en el momento en el que lo defendió tan públicamente"

¿Qué piensan los ciudadanos de Alberto González Amador? ¿y de la defensa de Isabel Díaz Ayuso a su novio? Así responde a Thais Villas en este vídeo de 'Hablando se enciende la gente'

En el último reportaje de 'Hablando de enciende la gente' de 2025, Thais Villas salió a la calle para preguntar a la gente su opinión sobre el juicio contra el fiscal general del Estado. Además, la reportera también preguntó por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de la presidente de la Comunidad de Madrid.

"Si fuera un fontanero no estaría en la televisión", defendió una hombre al novio de Ayuso, del que Thais Villas recordó que había confesado que había defraudado a Hacienda. "Muy bien, ha confesado que ha defraudado una parte", argumentó el señor, que insistió en la defensa del empresario: "¿Cuántos hay que han engañado mucho más y están robando y no declaran?".

Una señora considera que no le están persiguiendo, que, simplemente, es un señor que se ha declarado culpable y que, además, ha reconocido la deuda. "Es absurdo", afirma. La mujer indica que ella es autónoma y también le han hecho inspecciones de Hacienda. "Se las hacen a todo el mundo, ¿a mí quién me defiende? Que me defienda Ayuso", comenta.

Sin embargo, una mujer afirmó que González Amador dejó "de ser anónimo en el momento en el que ella lo defiende tan públicamente": "Si no lo hubiera defendido tan a capa y espada...". "Vamos, que ella lo lleva al estrellato", aseguró Thais Villas en el vídeo, donde la mujer asintió. Otro hombre aseguró tener la misma opinión y recordó que la presidenta madrileña defendió a su novio "desde el atril de la Comunidad de Madrid": "En un Consejo de Gobierno salió a defender a ese señor anónimo, ella no puede hablar de un ciudadano particular y al resto dejarnos al margen".

