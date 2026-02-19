Dani Mateo explica por qué el fútbol es "la puerta giratoria de Vox": "Con esa facilidad para el insulto tendrán hueco en los Ultra Sur"

¿Garbanzos y masturbación?", pregunta alucinado Dani Mateo, que asegura que "esas dos cosas no deberían ir juntas" tras escuchar decir a una política de Vox que Unidas Podemos quiere dar clases de masturbación con garbanzos en los colegios.

Dani Mateo destaca en el plató de El Intermedio que Unidas Podemos ha presentado una moción en Ibiza para limitar el fútbol en los colegios. Sin embargo, a Patricia de las Heras, diputada balear de Vox, "para sorpresa de todos, no le ha gustado mucho esta idea" y ha afirmado que "son los mismos que quieren prohibir el fútbol los que quieren impartir clases de masturbación con garbanzos y canciones sexuales con tan solo dos años".

"Me espanta que esta peligrosa y enfermiza ideología se meta en nuestras aulas y corrompa a nuestros hijos", asegura la política de Vox, que insiste en que "la izquierda y el wokismo son el verdadero peligro de nuestros hijos". A los que ha llamado "tarados mentales".

"¿Garbanzos y masturbación?", pregunta alucinado Dani Mateo, que asegura que "esas dos cosas no deberían ir juntas". Dani Mateo critica que la política haya llamado a Unidas Podemos "tarados mentales": "No me extraña que en Vox defiendan tanto el fútbol porque es su puerta giratoria". Y es que "con esa facilidad para el insulto, si algún día dejan la extrema derecha, siempre tendrán un hueco en los ultra sur", afirma Dani Mateo.

