La migración es el tema principal de la nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente'. En este debate moderado por Thais Villas, la reportera de El Intermedio ha recogido testimonios de españoles tanto a favor como en contra de la migración.

En este sentido, una señora asegura que le preocupa "el que se salta la valla y viene a delinquir, que son muchísimos": "Si yo le voy a dar de comer a los demás con subvenciones, mis nietos se quedan sin comedor y sin necesidades que me están quitando para dárselas a chorizos", afirma.

"¿Y los que vienen en avión y les dan la nacionalidad por 500.000 euros porque se compran un piso?", le responde otra mujer, que cuenta que lleva más de 40 años casada con un migrante: "Vino de Uruguay sin papeles, estaba formado y quería trabajar, pero no le hacían contrato porque no tenía papeles y no tenía papeles porque no le hacían contrato", explica.

La misma mujer recuerda que "cuando se necesita para cuidar a un ancianito un inmigrante sin papeles y le pagamos menos, entonces todo muy bien" y afirma que "la evolución de un país no depende de que tu hijo trabaje por 3 euros la hora".

Un hombre, por su parte, asegura que "los españoles, cuando emigraban, iban con contrato y les hacían una revisión de boca", a lo que una chica le contesta que "si está a favor de la inmigración ilegal, lo que hay que hacer es que Europa hable de las guerras en los países, se legalice y haya un plan de acogimiento para todas": "No puede ser que no sintamos solidaridad con otra persona que se está yendo de su país, que está dejando su casa. No entiendo que ustedes no sientan esa compasión", sentencia.