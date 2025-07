Una mujer, a los que ensalzan la figura de Franco: "No se puede permitir que busquen excusas para decir que hizo algo bien"

El Intermedio recuerda el debate que generaba Thais Villas, en su sección 'Hablando se enciende la gente', en relación al homenaje que se iba a conmemorar los 50 años del fallecimiento del dictador Francisco Franco. Un hombre consideraba que es necesario informar a la gente a través de historiadores "para recorar las cosas que pasaron y que no vuelvan a ocurrir en el presente, pero no celebrar".

"Es muy triste que haya gente joven que no sepa, realmente, quién fue Franco", comentaba otra mujer, "fue una dictadura sin muchos derechos que ahora damos por sentados". "Estamos conmemorando el final de una dictadura y el principio de la democracia", añadía un hombre, apoyando su argumento, "merece conmemorar lo que hemos hecho".

Una chica, por su parte, afirmaba que es posible enseñar "para tener cohesión en españa y no utilizar eso que la divide". "Para mí, es remover mierda y no limpiarla", añadía. "Y tienen que ser historiadores que pongan las cosas como son, y no esté sesgado por los políticos", apuntaba un hombre.

Una chica consideraba innecesario invertir dinero en este tipo de actos cuando en España se tienen otras necesidades más urgentes como, por ejemplo, construir más hospitales. "Tenemos que unirnos para celebrar la vida, no la muerte", exponía. "Nadie celebra la muerte, la democracia no es muerte", respondía otra mujer.

Thais planteaba que podían existir diferencias entre aquellos que vivieron la dictadura y los que no. "Si tu quieres hacer una nueva etapa no tienes que celebrar lo antiguo", exponía una chica. "Si pierdes la memoria, lo pierdes todo", reflexionaba una señora. "Es que al Gobierno le interesa ir atrás, para que nos olvidemos de lo que hay ahora", indicaba un señor.

"A mí me interesa defender la democracia", afirmaba una mujer. "¿Qué democracia? Esto que hay ahora no es democracia", respondía un señor. "Ah, ¿no hay democracia?", replicaba ella, "pues entonces tú no sabes lo que es no tener democracia".

Sobre que PP y Vox anunciaran que no iban a participar en los actos, un hombre afirmaba que si se consideran democráticos deberían estar. "Da igual que estén unidos o no, siguen haciendo lo mismo", afirmaba una chica. "No se puede permitir que haya gente que ensalce la figura de Franco y que todavía busquen excusas para decir que Franco hizo algo bien", reflexionaba una mujer.

"Franco hizo una cosa bien: morirse", añadía otro hombre. Otro hombre exponía que Franco puso orden "en una situación de caos". "No soy de derechas ni de izquierdas", añadía. "Uy, uy...", respondía Thais ante esa afirmación, "puso orden a base de fusilamientos".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.