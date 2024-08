Thais Villas reflexionó en este vídeo de Hablando se enciende la gente de El Intermedio sobre "no estigmatizar a los menores no acompañados". "Un hijo tuyo con 15 años que coja una patera para buscarse la vida no te haría gracia", afirmó la reportera en el vídeo principal de esta noticia, donde destacó que "es una necesidad".

Una opinión que compartió una mujer que participaba en el debate, donde destacó que "nadie se va a cruzar el Atlántico o el Mediterráneo por amor al arte cuando ves que en tu familia estáis pasando hambre". "Yo voy aunque tenga que cruzar el Pacífico o tirarme un terraplén", afirmó la mujer, que insistió: "Yo con tal de darle de comer a mis niños hago lo que sea", resaltó la mujer.

Por otro lado, una mujer y un hombre debatieron sobre si la inseguridad en las calles está relacionada con la migración. Mientras la mujer aseguró que la inseguridad "depende mucho de la inmigración", el hombre respondió rotundo: "Me parece una burrada".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.