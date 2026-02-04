Una mujer, tras la defensa de Ayuso a su novio: "¿Y a mí quién me defiende?, ¡que me defienda ella!"

Una mujer analiza el caso de Alberto González Amador: "Soy autónoma y también me han hecho inspecciones de Hacienda. Se las hacen a todo el mundo, ¿a mí quién me defiende? Que me defienda Ayuso".

Thais Villas salió a la calle a finales de 2025 para abrir debate con los ciudadanos sobre el juicio contra el fiscal general del Estado: ¿Qué piensan de Alberto González Amador? ¿y de la defensa de Isabel Díaz Ayuso a su novio?

"Si fuera un fontanero no estaría en la televisión", defendió una hombre al novio de Ayuso, del que Thais Villas recordó que había confesado que había defraudado a Hacienda. "Muy bien, ha confesado que ha defraudado una parte", argumentó el señor, que insistió en la defensa del empresario: "¿Cuántos hay que han engañado mucho más y están robando y no declaran?".

Por su parte, una mujer afirmó que "no le están persiguiendo sino que, simplemente, es un señor que se ha declarado culpable y que él mismo ha reconocido la deuda". "Hacienda hace inspecciones a todo el mundo", destacó la mujer, que reflexionó: "¿A mí quién me defiende?, que me defienda Ayuso que a mí también me han hecho unas cuentas inspecciones de Hacienda".

"Miguel Ángel Rodríguez tampoco ha salido a defenderme cuando soy una autónoma que gano muy poquito", criticó la mujer.

