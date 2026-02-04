El test de 'hispanidad' y 'murcianidad' de Isma Juárez a Dylan Ennis: "Hay una palabra muy usada en Murcia para decir 'colega'"

Isma Juárez entrevista en este vídeo a Dylan Ennis, jugador del UCAM Murcia, que en este vídeo le muestra su lugar favorito de Murcia y se enfrenta a varias preguntas que demuestran lo bien integrado que está en España.

'Locos por España' es la nueva sección de Isma Juárez. En ella, el reportero entrevista a extranjeros que han venido a vivir a nuestro país y se han quedado encantados.

Es el caso de Dylan Ennis, jugador de baloncesto del UCAM Murcia, que en sus redes sociales suele compartir las diferentes formas en las que disfruta de la vida en nuestro país, desde el jamón y la cultura a los paparajotes.

Isma Juárez pasea por Murcia con él hasta su bar favorito, donde uno de sus amigos destaca su "facilidad maravillosa para conectar con todo el mundo".

Para comprobar hasta qué punto Ennis se ha empapado de la cultura española y murciana, Isma le plantea un test con preguntas como a qué hora se come en España, cuánto dura la siesta, cómo se llama el rey de España o cuál es la palabra en murciano para llamar a un colega.

"Acho", responde correctamente Dylan, que se lleva como premio su comida favorita en España: un paparajote.

