Emilio Medina, bombero forestal que cultiva semillas en peligro de extinción: "Son más resistentes a enfermedades"

Inés Rodríguez acompaña una jornada a Emilio Medina, un bombero forestal que, en la huerta de su familia, está recuperando y volviendo a cultivar semillas casi extintas, como la patata roja de Palencia o una modalidad de tomate de 1916.

Inés Rodríguez viaja hasta Villalcázar de Sirga, en Palencia, donde Emilio Medina, un bombero forestal, ha recuperado la huerta familiar para dar rienda suelta a su afición de recuperar semillas en peligro de extinción.

En el vídeo sobre estas líneas, Emilio explica que su hobbie es recuperar estas semillas y cultivarlas para que no se pierdan. Un ejemplo son las 35 variedades de ajo antiguas, la mayoría de la península, que colecciona: "Son las que cultivaban nuestros abuelos y abuelas" apunta.

Emilio asegura que estas modalidades "son mas resistentes a enfermedades, aguantan mejor en despensa, tienen diferentes sabores, diferentes aromas" que las comerciales que encontramos en el supermercado.

"Esta es mi pasión", comenta el bombero forestal, que afirma que está en contacto con bancos de semillas, sobre todo de España. En este sentido, explica que uno de ellos le envió una semilla de una patata roja de Palencia, ya extinta, que ha conseguido recuperar.

Sin embargo, una de sus semillas más especiales es la de un tomate de 1916 que ha conseguido que germine, evitando así que se pierda.

Emilio también muestra a Inés su huerta y le enseña cómo plantar un ajo. También le habla del complicado verano que han tenido los bomberos forestales de Castilla y León con los incendios, "el peor en décadas": "Ha habido compañeros que lo han pasado muy mal", señala el bombero, que ve como una de las soluciones "que la gente viva en los pueblos" porque, de ser así, "no queda otra que limpiar las fincas, las casas, tener ganadería, agricultura y limpiar el monte".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.