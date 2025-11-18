Guillermo Fesser, sobre la tensión entre Venezuela y EEUU: "La cabeza de Maduro ha subido de precio"

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más grande y moderno del mundo, ha llegado al Caribe, uniéndose a los otros buques desplegados en la zona. Además, Trump no descarta una acción militar contra el país.

Donald Trump sigue elevando la tensión con Venezuela y otros países del entorno. El presidente estadounidense mantiene el despliegue militar en el Caribe. Guillermo Fesser señala que el objetivo de este despliegue, según Trump, "es luchar contra las drogas".

El presidente estadounidense afirma que "Maduro es muy malo, que es el líder de un cártel de droga, que ha enviado millones de delincuentes a Estados Unidos y que está enviando toneladas de droga". El corresponsal indica que la tensión en la zona "es enorme" y que, por el momento, ya ha hundido 22 barcos en el Caribe lo que ha ocasionado 83 muertes, "sin dar ninguna explicación y sin que le ampare el derecho internacional".

A la zona ha llegado, además, el portaaviones USS Gerald R. Ford, "el buque de guerra más moderno del planeta". El periodista indica que tiene 4.600 marinos a bordo y puede llevar hasta 90 aviones. Además, está siendo escoltado por otros buques y, en este momento, "hay 15.000 soldados apuntando a Venezuela".

"Muchos en el mar, pero también otros muchos en tierra, en Puerto Rico, donde la gente se siente muy inquieta", expone. Este territorio es una colonia de EEUU "y está llena de hermanos hispanos que son utilizados siempre como carne de cañón en todas las contiendas".

"Los F35 sobrevuelan la zona y Trump se dispone a designar el Cártel de los Soles, que se supone que lidera el presidente Maduro, como grupo terrorista", indica Fesser, algo que abre la posibilidad a que se pueda producir un ataque. "Nadie cree que pueda haber una invasión, pero puede haber ataques precisos", concluye, "la cabeza de Maduro ha subido de precio, la administración americana da por ella 50 millones de dólares".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.