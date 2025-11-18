Wyoming critica los elevados precios de los billetes de tren: "Vamos hacia un modelo de alta velocidad para privilegiados"

El Gran Wyoming analiza el nuevo plan del Ministerio de Transportes para que los AVE alcancen los 350 kilómetros por hora. El presentador celebra la mejora, pero advierte de los altos precios, los retrasos y el abandono de la media distancia.

El Gran Wyoming analiza en su monólogo la última noticia del Ministerio de Transportes. "Ha anunciado que se pondrá en marcha un plan para que los AVE circulen a 350 kilómetros por hora. Si amigos, eso significa que Madrid-Barcelona se podrá hacer en menos de dos horas", explica el presentador.

Una decisión en la que ve "un pequeño problema" y es que en los últimos años los elevados precios de los billetes hacen que muchos ciudadanos no puedan costearlo. "En los últimos tiempos los billetes de tren de alta velocidad han subido un 40%, a eso hay que sumar las incidencias, los retrasos… que por cierto se han hecho habituales", informa Wyoming.

Asimismo, critica que sé de tanta importancia, y, por tanto, tantas inversiones a la alta velocidad y que eso lleve al olvido de los trenes de media distancia. "Numerosas paradas intermedias se han ido suprimiendo, dejando zonas aisladas donde no llega un tren o donde si lo hacen les llaman 'trenes olímpicos' porque pasa cada cuatro años", ironiza el presentador.

"En definitiva, está bien la innovación y los anuncios de que la alta velocidad va a ir a 350 kilómetros hora, pero como si va a 500, porque caminamos hacia un modelo de alta velocidad para privilegiados económicamente y para aquellos que viven en grandes núcleos urbanos". Como esto siga así, muchos van a tener que viajar a pata", reflexiona El Gran Wyoming.

