'Barrio rico, barrio obrero'

Una mujer de barrio rico confiesa a Thais Villas que se ha gastado 469 euros en la peluquería: "¿No me ves bien?"

Thais Villas vuelve con una nueva entrega de 'Barrio rico y barrio obrero' para descubrir cuánto gastan los vecinos en la peluquería. Entre rutinas de cuidado semanales y tratamientos completos, algunas clientas reconocen pagar cifras que sorprenden incluso a la propia reportera

Una mujer de barrio rico confiesa a Thais Villas que se ha gastado 469 euros en la peluquería: "¿No me ves bien?"

Thais Villas regresa con una nueva entrega de 'Barrio rico y barrio obrero'. En esta ocasión, la reportera de El Intermedio pregunta a los viandantes cuánto suelen gastarse cuando van a la peluquería.

En el vídeo, Thais se encuentra con una joven del barrio rico que le explica que acude cada cinco días a la peluquería para que le laven, sequen e hidraten el pelo, y que cada visita le cuesta 50 euros. Además, añade que cuando le toca teñirse, la cifra asciende a 200 euros.

Más adelante, Villas charla con una madre y su hija que acaban de salir del salón. "Me he hecho de todo: cortar, lavar, darme crema, mechitas", señala la mujer. Su hija, por su parte, se ha hecho unas "baby light", y la reportera le pregunta en qué consisten.

"Son mechas muy suavecitas para matizar un poco el rubio mío natural y luego me he cortado, me he dado crema, me he peinado y ya está", explica la joven. Cuando Thais Villas les pregunta cuánto han gastado en la sesión de peluquería, la madre responde: "469 euros, pero merece la pena. ¿Tú no me ves bien?"

