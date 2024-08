En el marco de la celebración del décimo aniversario de la coronación del rey Felipe VI, Madrid se convirtió en el epicentro de las celebraciones. El Intermedio decidió conmemorar este evento histórico, enviando a su reportero más preparado para ello.

Isma Juárez se sumergió en el bullicioso ambiente de la ciudad, donde la expectación y el entusiasmo eran palpables. Durante su reportaje, tuvo la oportunidad de interactuar con diversos asistentes, incluyendo a un grupo de turistas que se encontraban fascinados por el despliegue real.

En otro momento, Juárez se unió a un grupo de mujeres que estaban expectantes detrás de las vallas instaladas para la ocasión. Aprovechando la situación, el reportero expresó su deseo de entregar su currículum al rey para convertirse en "su bufón".

La respuesta no tardó en llegar. Una de las mujeres, con un tono cargado de sabiduría popular, le recordó que el monarca ya contaba con "25.000 bufones a su alrededor". "Analice usted como periodista", le sugirió, a lo que Juárez, con su característico humor, respondió: "No me sobrevalore".

La celebración, sin embargo, no estuvo exenta de momentos cómicos. En un giro inesperado, Juárez se mostró algo alarmado por el sonido de una detonación que interrumpió brevemente la cobertura. "La primera podrían al menos decir que la gente se tape los oídos", se quejó el reportero. "Al rey se le recibe con petardos, como si fueran las Fallas", añadió, antes de ser corregido por una de las presentes: "Son salvas, no petardos. Eso es en Valencia".

Finalmente, el reportero entrevistó a un caballero que, al ser cuestionado sobre qué haría si fuera rey, inicialmente bromeó con la idea de abdicar. “No me parece bien”, aclaró después.

Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.