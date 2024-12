Una mujer de barrio rico, sobre qué haría con una pensión de 800 euros: "No lo sé, nunca he vivido con eso"

Una mujer que vive de los casi 5.000 euros de la pensión de su marido en EEUU, afirma que con 800 euros mensuales no sabría qué hacer: "Tendría que dedicarlo a comer, no sé, nunca he vivido con eso".

En 2018, cuando Santi Villas estaba sustituyendo a Thais Villas en El Intermedio, se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero para hablar con sus vecinos sobre sus pensiones. Una mujer de barrio rico explicó a Santi Villas que tenía de pensión unos 700 euros porque trabajó "muy poco de azafata en Iberia". "Si tuviera que vivir de eso, tendría que hacer un cursillo para no comer", afirmó la mujer, que confesó que vivía de la pensión de casi 5.000 euros de su marido de Estados Unidos.

"Mi marido trabajó 42 años en el Departamento de Defensa", explicó la mujer, que, preguntada sobre qué haría si solo tuviera una pensión de 800 euros, confesó sin tapujos: "Tendría que prescindir de la mitad de las cosas que tengo ahora o más". "Tendría que dedicarlo a comer", afirmó la señora, que terminó explicando a Santi Villas que, en realidad, no tenía ni idea porque "nunca" había vivido con eso.

Por su parte, una mujer de un barrio obrero afirmó que la pensión le tenía que llegar fuese como fuese. "¿Y cómo se organiza", preguntó Santi Villas a la mujer de barrio obrero, que respondió tajante: "Siempre por lo barato". "No me puedo subir a comprar naranjas de cuatro euros", destacó la vecina, que confesó que quería ir al cine pero que no podía porque le hacía falta el dinero: "Me compro unas zapatillas y me cuesta nueve euros, ahorrar no puedo con ese dinero".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.