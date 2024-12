'Un hombre de barrio rico confiesa a Thais Villas cómo es con su casero: "No discuto mucho en el tema de los dineros"

La reportera Thais Villas visita un barrio rico y un barrio obrero para conocer cómo es la experiencia de sus ciudadanos a la hora de alquilar. Villas pregunta primero a una chica cómo es la relación con su casero. La mujer explica que "pasa de nosotros". "Por primera vez, gracias a este piso, he sabido cambiar un grifo", añade.

Una señora de barrio rico, que es casera, explica a Thais que ella se preocupa por mantener su piso arreglado. "Todo tiene que funcionar bien si no, no tiene sentido tener un negocio que el cliente de uno no está contento", afirma. Otro hombre de barrio rico que, en su caso, vive de alquiler, explica a la reportera que el prefiere arreglar él las cosas.

"Entrar en cosas de 200 euros, me tienes que llamar, tiene que venir, todo ese rollo... no va conmigo", afirma. "No discuto mucho en el tema de los dineros, no soy ese negociador", confiesa. "Lo asume todo usted con tal de no verle la cara", responde Thais.