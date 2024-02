En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y otro obrero para saber cómo es viven la conciliación. Una vecina de un barrio rico explicó a la reportera que siempre había podido organizarse con los hijos porque tenía servicio.

"Yo siempre he tenido servicio. Siempre he tenido una persona para ellos y otra que hacía la casa", detalló la mujer, que, sin embargo, también destacó que en la actualidad tener una interna es más caro. "Ahora se cuesta 1.100 euros cada interna más la seguridad social: 14 pagas", explicó la mujer de barrio rico, que reconoció que ahora ya no tiene dos internas: "Con los niños fuera, con una basta".

