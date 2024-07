En la temporada pasada de El Intermedio, Thais Villasse desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero para conocer cómo sus vecinos planificaban su economía. ¿Eran ahorradores?, ¿en qué se gastaban su dinero? Una vecina de barrio rico aseguró a la reportera que se consideraba una persona "manirrota" porque tiene facilidad para sacar la tarjeta a pasear. "Me levanto por la mañana pensando en qué me voy a comprar y me duermo pensando en qué me voy a comprar mañana", confesó la mujer.

Por su parte, una mujer de barrio obrero realizó una confesión completamente diferente. Y es que la mujer desveló a Thais Villas su truco para estirar todo lo que pueda su pensión. "Soy ahorradora", destacó la mujer, que afirmaba que casi no iba a la peluquería ni gastaba en maquillaje. Es más, la vecina de barrio obrero aseguró que compraba los yogures que estaban a punto de caducar porque estaban más baratos e, incluso, visitaba los diferentes establecimientos para comprar los productos donde estén más baratos.

Por su lado, una mujer de barrio rico sorprendió a Thais Villas al confesar que no tenía dinero ahorrado. "Tenemos ahorrado lo que ganamos, no tenemos nada cerrado", explicaba la vecina de barrio rico, que detallaba que su marido trabajaba independientemente por lo que tenía "un sueldo fijo y otros que varían": "Puede ganar 12.000, 15.000 ó 20.000 euros al mes". Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.