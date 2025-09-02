Una mujer de barrio rico con un ático de 350 metros con piscina y jacuzzi: "Lo importante es ser feliz contigo mismo"

Thais Villas pregunta en un barrio rico y un barrio obrero por esos amigos a los que les ha ido mejor la vida. En este vídeo, desvelan qué patrimonio tienen, desde coches de alta gama hasta, simplemente, una vivienda en propiedad.

Todos tenemos un amigo al que le ha ido mejor en la vida y Thais Villas se ha ido hasta un barrio rico y un barrio obrero para ver si también en esta cuestión hay diferencias en lo económico.

La reportera de El Intermedio les pregunta por el patrimonio de esos amigos más ricos que ellos. De este modo, en el barrio rico hablan de coches como Porsche o Ferraris. "Tiene auto para ir a la nieve y otro para ir a la playa porque son diferentes usos", comenta un hombre, que sostiene que su amigo no solo tiene segunda residencia, sino también "cuarta".

"Nadie de mis amigos tiene casa propia", explica una chica de barrio obrero, si bien señala en el vídeo sobre estas líneas que su compañera, una tatuadora referente en Internet, tiene una mejor casa: "Está en una mejor zona y se nota. No es lo mismo pagar 400 que 1.000", indica.

En el caso de una vecina de barrio rico, no duda al afirmar que su casa es la mejor de todos sus amigos: "Vivo en un ático maravilloso de 350 metros cuadrados en una de las mejores zonas de Madrid y tengo piscina y jacuzzi dentro de mi casa", apunta.

Sin embargo, defiende que "lo más importante es ser feliz contigo mismo". "Lo decís mucho cuando ya tenéis todas estas cosas, pero hasta que llegas te comes un mojón", le responde tajante Thais Villas,