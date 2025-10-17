Una chica cuenta que si una amiga tuviera un hijo feo le diría: "Parece que ha nacido al revés, con cara de señor mayor"

Un estudio expone que las personas suelen mentir una o dos veces al día. Pero, ¿es esto real? Para comprobarlo El Intermedio ha salido a la calle para preguntar a la gente si suelen mentir.

¿Mentimos mucho los españoles? El Intermedio ha salido a la calle para preguntar a la gente si suelen contar mentiras. Una señora confiesa el reportero que, de vez en cuando, dice alguna "mentirijilla", pero no es algo que haga a diario. "Soy muy buena actriz", expone.

Un hombre cuenta que un día mintió a una chica diciéndole que era alto, rubio y ojos celestes. "No se lo tomó mal, hoy hace 23 años que seguimos juntos", añade. Otra chica cuenta que ese mismo día había mentido a su hijo al decirle que le iba a comprar un juguete "para que se fuera al cole tranquilo".

Sobre la mentira más gorda que ha contado, la chica dice que un día organizó un plan, pero luego dijo que estaba enferma para no ir. Un chico dijo que se iba a tomar un café con una amiga, pero ese café terminó con él en otro país. "Dije que estaba en Italia y estaba en Portugal", explica. El joven, además, confiesa que se le da bien mentir. "Trabajo cara al público entonces tienes que saber mentir", cuenta, "defiendo mucho la mentira".

El reportero les muestra entonces una foto de un bebé poco agraciado. Una mujer cuenta que ella, por ejemplo, diría que el niño tiene "buen pelo" para evitar decir que es feo. "Que es guapo, nunca lo digo, digo 'uy, pues tiene los ojitos muy majos'", añade.

Un hombre afirma que el mentiría y le diría que su bebé "es muy lindo". Otra chica cuenta que ella diría: "Parece que ha nacido al revés, con cara de señor muy mayor". "Con los hijos nos decimos las verdades", añade. Otro chico, que ha sido tío hace tres días, confiesa que mintió a su hermano diciéndole que su hija era "preciosa", aunque su hija no es mucho más bonita que el bebé de la foto. "Amo a Livia, Jorge, la amo", concluye.

