En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle para saber cuáles eran las diferencias gastronómicas entre un barrio rico y uno obrero. Mientras las vecinas del barrio rico aseguraban que habían ido en alguna ocasión a algún restaurante con estrella Michelin, en el barrio obrero confesaban no haber probado esos platos.

Sin embargo, una vecina de barrio obrero sorprendía a la reportera al confesar que aunque pudiera ir, no lo haría. "Cuando sales a cenar te tienes que quedar bien aunque el postre te quede apretado, y ahí las cagaditas no valen para nada", criticaba la mujer de la poca cantidad de comida que ofrecen en esos establecimientos. Por su lado, una vecina de barrio rico que había acudido a uno de ellos también desvelaba que fue invitada: "Posiblemente si no hubiera ido de invitada no hubiera ido".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.