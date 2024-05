Una vez más, Thais Villas se ha acercado hasta un colegio para charlar con los más pequeños. En esta ocasión, quiere conocer de primera mano si, alguna vez, han dicho alguna mentira y qué opinan sobre no decir siempre toda la verdad.

Muy sincero, Marcos admite que él no miente porque le pillan cuando lo hace: "No soy de contar mentiras porque me río".

Aunque hay algunos pequeños que aseguran que, en todo momento, dicen la verdad, Celia y Julia tienen muy claro que no es así: "Eso es mentira".

Por su parte, Thais Villas admite que "Siempre contamos mentiras aunque sean pequeñas".

Carmen, por ejemplo, recuerda que un día se comió un bote de dulce y trató de aparentar que ella no había sido: "Le eché la culpa a mi hermana".

Juan recurrió a una mentira piadosa: "Mi hermano se puso a jugar al fútbol, él nunca ha jugado, y le dije que era muy bueno, pero es malísimo".

Emma admite que le contestó a su madre que la camiseta que llevaba "era monísima", pero le pareció "horrible".

Además, hay un detalle que llama poderosamente la atención de Thais Villas, la velocidad con la que un niño dice su nombre completo cuando le pregunta. Izan Arroba Toledano, responde sin dudarlo y ella reacciona: "Hijo mío, me has dejado muertísima con todo de golpe, ¿siempre te presentas así?".