La "moraleja" de Wyoming en el escándalo de Donald Trump y Epstein: "Cuidado con lo que deseas, puede que se cumpla"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre la situación de los votantes MAGA, que tras años pidiendo que se conozcan los archivos de Jeffrey Epstein, se encuentran con que lo que se conoce apunta directamente a Donald Trump.

El Gran Wyoming arranca hoy El Intermedio con un cuento situado en Bagdad, donde vivía "un muchacho joven y atractivo, pero pobre como una rata". Un día, encontró una lámpara, la frotó y de ella salió un genio que le dijo que le concedería un deseo. El joven le dijo que quería ser "rico y tener muchas propiedades" y el genio le convirtió en un aguacate.

"Cuidado con lo que deseas, porque puede que se cumpla", comenta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde traslada esta "moraleja" a los votantes de Donald Trump y "no porque hayan descubierto de repente que es un ultra, machista, xenófobo y reaccionario, que eso les da exactamente igual".

El motivo es que, durante años, los MAGA han exigido que se conocieran todos los detalles de la trama del multimillonario Jeffrey Epstein y su red de trata sexual que incluía a menores.

Mientras desde la derecha americana se convenció de que esta red involucraba a políticos demócratas y artistas progresistas, finalmente han visto cómo salían a la luz audios y correos electrónicos que apuntan directamente a Donald Trump.

En este sentido, recuerda que "la relación entre Epstein y Trump era conocida desde hace muchísimos años" y ahora "millones de norteamericanos deben decidir si exigen responsabilidades a su naranjito preferido o también le perdonan este delito".

Sin embargo, Wyoming no descarta que "Trump logre, una vez más, venderse como una pobre víctima de los infundios de los progres".

