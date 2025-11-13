El 'brainstorming' de 'Ábalos' y 'Koldo' para deshacerse de las mascarillas: de hacer chaquetas a "provocar otra pandemia"

Wyoming y Dani Mateo se convierten en 'José Luis Ábalos' y 'Koldo García' y, en este vídeo, buscan ideas para deshacerse de 3 millones de mascarillas ante el juicio que les espera en 'La Chalana Connection'.

En una nueva entrega de 'La Chalana Connection', 'José Luis Ábalos' y 'Koldo García' se enfrentan al juicio por el caso de las mascarillas y el 'exasesor' le explica al 'exministro' que "todavía tenemos que deshacernos de los 3 millones de mascarillas que tenemos guardadas".

Para ello, organizan un "brainstorming" en el que 'Ábalos' sugiere utilizarlas como servilletas de 'La Chalana': "En una marisquería, es lo segundo que se usa después del cortapuros", afirma en el vídeo sobre estas líneas.

El 'exministro' también propone esconderlas "en un centoyo", pues "total, ya vienen llenos de microplásticos", o convertirlas en un antifaz para dormir o una braga para el invierno: "Así se me escapa la chistorra, y no me refiero a los billetes de 500", le responde 'Koldo'.

El 'exasesor' encuentra la idea definitiva en su club de costura: hacerse una chaqueta de mascarillas. "Soy el rey de las cintas, de costura y de grabación" asegura. 'Ábalos', sin embargo, propone "provocar otra pandemia" y le manda a buscar "otro mono infeccioso". "A Aldama no le va a gustar nada que le llame así", señala 'Koldo'.

