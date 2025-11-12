Isma Juárez pasea al famoso cerdo de La Alberca: "¿Por qué Clooney tiene uno y es maravilloso y yo parezco el tonto del pueblo?"

Isma Juárez visita La Alberca, un pueblo de Salamanca conocido por la tradición de tener un cerdo que pasea durante meses y finalmente protagoniza una rifa. En este vídeo, Isma Juárez lo conoce: "Parecemos Timón y Pumba".

En su sección 'Un país en la riñonera', Isma Juárez ha visitado La Alberca, un pueblo de Salamanca donde su vecino más 'ilustre' es un cerdo que sueltan en verano y durante seis meses la gente lo va alimentando. Pasado ese tiempo, el porcino protagoniza una rifa el día de San Antón.

Para conocer más de esta tradición que se ha convertido en un reclamo turístico, el reportero de El Intermedio pregunta en el vídeo sobre estas líneas a su alcalde, Miguel Ángel Luengo, que explica que "esta tradición es un elemento solidario".

"Hasta hace 50 o 60 años se entregaba el cerdo a una familia pobre. Hoy en día el dinero que se recauda con la rifa va a una organización benéfica", señala el alcalde, que explica que ahora al cerdo "se le exonera de la muerte", como apunta Isma.

Miguel Ángel señala que el cerdo hasta hace poco se cambiaba por un lote de embutidos. "Para acortar plazos", reacciona Isma. En otros casos, las familias han decido qué hacer con él y "alguno ha terminado en una granja escuela".

En una tienda de productos típicos, Mari Luz asegura que el cerdo "no paga en ningún lado": "Hace unos años tenía una estantería con mantecados y me reía cuando los cogía", comenta esta mujer, que luce en su establecimiento una foto con Wyoming.

Finalmente, Isma conoce al famoso cerdo, que está "viviendo su show de Truman" rodeado de cámaras. Su cuidador explica que normalmente come pienso a base de trigo, cebada y maíz. "Esto te lo pilla un hipster y te monta una cafetería por ocho pavos", le comenta Isma, que finalmente se atreve a acariciarlo y pasearlo.

"¿Por qué George Clooney tiene uno y es maravilloso y yo parezco el tonto del pueblo?", se pregunta el reportero, que en su paseo con el cerdo asegura que "parecemos Timón y Pumba".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.