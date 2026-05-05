La 'pastora evangélica Flor María Yesenia Gallego' impone sus manos sobre Wyoming: "Comunismo, fuera"

Cristina Gallego se convierte en una pastora evangélica para hablar sobre el evento religioso 'The Change' que se ha celebrado este fin de semana en el Estadio Metropolitano de Madrid.

El Intermedio ha contado con 'Flor María Yesenia Gallego', una pastora evangélica, que ha acudido al programa para hablar sobre la "comunión de almas" que tuvo lugar este fin de semana en Madrid. Y es que el Estadio Metropolitano reunía a miles de personas para asistir a 'The Change', un acto evangelista.

"No se veía un milagro así en el Metropolitano desde el dos cero al Villareal", afirma 'Flor María'. La 'predicadora' cuenta que en el acto también se dejaron ver "estrellas que nos guían hacía la reconversión y el perdón de los pecados". Gallego se refiere al Dani Alves, que "le ha marcado un gol al diablo incluso más grande que el que le marcó la justicia española".

Como se puede ver en las imágenes, el futbolista cuenta a los miles de personas que se congregaron en el acto que a él en la cárcel Cristo le liberó. "Hoy, Cristo, romperás las cárceles, derribará estos muros, romperá estas cadenas y empezará a cambiar vuestra historia", grita.

"Sí, Cristo anduvo 40 días en el desierto y, a la vez, pasó 40 años prisionero", afirma 'Flor María', "y yo me voy a tirar 40 meses afónica como siga hablando así". La 'pastora evangélica explica que Alves, además, se preparó para subir al escenario siendo bendecido por sus hermanos y agarrándole con las manos. "Ya podían haberle agarrado así sus amigos en la discoteca", añade.

Gallego cuenta que, en Madrid, además, se produjeron milagros. Como contaba el pastor evangélico Segundo Navaza, en la plaza mayor de Madrid se vio levantarse a algún paralítico. "Milagro, milagro, algún paralítico se levantó", celebra 'Flor María'.

'Flor María' expone que los evangélicos no solo curan paralíticos, sino también enfermos de todo tipo. Todd White, como se ve en el vídeo sobre estas líneas, pedía a los asistentes poner su mano sobre la persona que tenían al lado para echar de su cuerpo enfermedades como el cáncer o la diabetes "en el nombre de Jesús".

La 'pastora' se acerca al pueblo para imponer su mano y curar al público. 'Flor María' se acerca también a Sandra Sabatés y el Gran Wyoming. La 'pastora', primero, impone sus manos sobre la presentadora para sacarle "el lesbianismo que la atrapa".

"Comunismo fuera", dice, cuando impone sus manos sobre el Gran Wyoming, "Cristina Almeida abandona ese cuerpo". "Si me pudiera echar una mano con los juanetes", le dice el presentador. "Hacen falta otros pastores", responde ella, "los de ovejas, porque usted tiene pinta de tener unas buenas pezuñas".

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