La entrevista completa a Mónica Oltra en El Intermedio: "El PP es más peligroso por incompetente que por corrupto"

La política valenciana cuenta en El Intermedio como vivió el periplo judicial al que se ha enfrentado, que comenzó en 2019, y cómo afronta su candidatura a la candidatura de Valencia con Compromís.

El Intermedio recibe este lunes a Mónica Oltra. La política valenciana anunciaba hace unas semanas que había decidido presentarse como candidata a la alcaldía de Valencia por Compromís, una decisión que se produce tan solo unos meses después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia haya ordenado la apertura de juicio oral contra ella y 12 acusados más.

El periplo judicial al que se ha enfrentado Oltra comenzó en 2019, cuando su expareja fue condenada por abusos sexuales a una menor. Los hechos se produjeron cuando ya no eran pareja. A pesar de ello, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia abría un expediente contra Oltra por un supuesto delito de encubrimiento.

Antes de ser imputada, Oltra dimitía de su cargo de vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, aunque el propio auto del Tribunal reconocía no tener ninguna prueba directa contra ella que la vinculara con ese presunto encubrimiento. Finalmente, la investigación fue archivada en abril de 2024 por no encontrar indicios de delito.

En junio de 2024, el periplo judicial daba un giro, cuando la Audiencia de Valencia ordenaba la reapertura del caso tras los recursos interpuestos por varias acusaciones populares, entre las que estaban Vox, Cristina Seguí o José Luis Roberto, líder de España 2000. En marzo 2026, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, en contra del criterio de la Fiscalía y del juez instructor, ordenaba la apertura de juicio oral contra ella.

Esto no le impedía tomar la decisión de presentarse a la alcaldía de Valencia con Compromís. Sobre esta decisión, Oltra tiene claro que no quiere "que se salgan con la suya". "A lo mejor es temerario, pero creo que hacía falta", reflexiona.

¿Víctima de 'lawfare'?

El Gran Wyoming planta a Oltra si estaríamos ante un caso de 'lawfare'. La política valenciana cree que esto es algo "obvio". "Pero no viene tanto de la justicia como de la jerarquía judicial", añade. Oltra indica que hay miles de jueces y magistrados que hacen su trabajo y, en ocasiones, "con muy pocos medios".

La política indica que, en su caso, "el propio juez instructor, incluso la sustituta de este juez instructor, ambos dijeron que aquí no había nada". Oltra destaca una "frase lapidaria" del juez instructor que señalaba que "nadie debe sentarse en el banquillo sin un solo indicio de delito y, en conciencia, en este caso no lo hay". "Por tanto, no viene de la justicia", expone.

Oltra considera que en el 'lawfare' hay una mezcla de poderes. "El que manda es el poder económico", indica, "nosotros tocamos, cuando estuvimos en el Gobierno, algunos intereses que generaban millones de euros de beneficios a determinados grupos de interés". La política valenciana señala que se mezcló el poder económico con un poder mediático y con parte de la jerarquía judicial que "usa las puñetas para influir en la política". "Ese es el cóctel perfecto de este caso de 'lawfare'", indica.

"Esto es una novela"

Sobre cómo pueden reaccionar a su vuelta aquellos que la han perseguido, Oltra se queda con la ilusión que le han manifestado las personas de Valencia sobre su candidatura. "La gente por la calle me felicita", cuenta. La política indica que están contentos, incluso, aquellos que no la votaron ya que "tuvieron la sensación de que ahí se les había robado una pieza". "La gente trabajadora, los pequeños empresarios, todo lo que no es oligarquía, tiene que tomar las riendas y recuperar esta democracia para el interés del 99% de la población", reflexiona.

"¿Qué puede ocurrir si es condenada?", plantea Sandra Sabatés. Oltra indica que su abogado afirma que "es imposible". "Esto es una novela, no hay ni un solo hecho, no hay nada", indica. La política valenciana señala que en cinco años se han revisado 60.000 emails y que han tenido acceso a "todo".

"El propio juez dice que esto son conjeturas y no hay un solo indicio", afirma, "y si alguna vez hubo un relato, se ha desvanecido". "Las acusaciones populares son partidos fascistas", indica, "no tienen ni una sola prueba de cargo, no hay una sola prueba que no sea a favor de la defensa".

"Este tipo de montajes persiguen destruirte"

Oltra señala que "este tipo de guerra sucia en los tribunales y este tipo de montajes persiguen destruirte, no ya solo para que no puedas volver a la política, sino para que no puedas volver a ser persona". "Esto te destruye familiarmente, moralmente, económicamente", añade.

"¿Cómo se resiste?", plantea, "pues, al final, poniéndote de pie, rodeándote, obviamente, de la familia, amigos y amigas, que han estado ahí". Oltra afirma que también la ha mantenido en pie su manera de encarar la vida. "A mí me sublevan las injusticias", afirma, "no me veo en la vida si no es en una acción, luchando contra las injusticias".

"No me hubieran pillado en un reservado 'ventorreando'"

Como indica Sabatés, muchos de los que intentaron eliminarla políticamente han estado gobernando en una época tan complicada como, por ejemplo, la de la tragedia de la DANA. Para Oltra, esta es una "herida abierta" que tardará mucho en cicatrizar. Oltra afirma que hablando sobre este asunto se rompe ya que, en muchas ocasiones, ella llegó a repasar qué habría hecho ese día. "Desde luego no me hubieran pillado en un reservado 'ventorreando'", critica, "me hubieran pillado al pie del cañón".

Oltra tiene claro que la herida de la DANA, en Valencia, "es una herida abierta que tardará mucho en cicatrizar". La política considera que esos hechos no se saldan solo con una división. "Muchas veces dije que el PP es más peligroso por incompetente que por corrupto", afirma, "y en ese caso se demostró".

Wyoming plantea a Oltra si, más allá de la alcaldía de Valencia, se podría ver al frente de una unión de las izquierdas. "Soy más de mi tierra, es difícil sacarme de allí", responde. Oltra aspira a que en Valencia "tengamos una candidatura de las fuerzas políticas emancipadoras, pero también movimientos ciudadanos que digan 'queremos recuperar a la ciudad para el pueblo'".

"Me gustaría una candidatura de 'el pueblo salva al pueblo'", concluye, "donde estemos todas las formaciones políticas que tenemos claro que el pueblo tiene que salvar al pueblo, pero, también, personas de movimientos, de asociaciones... todo esto que hace que una ciudad sea habitable".

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