Mónica Oltra, sobre su vuelta a la política: "A lo mejor es temerario, pero creo que hacía falta"

La política valenciana anunciaba hace unas semanas su decisión de presentarse como candidata a las elecciones de la alcaldía de Valencia por Compromís.

Mónica Oltra reaparece en televisión después de cuatro años inmersa en una causa judicial. Como señala Sandra Sabatés, ha sido "un proceso complejo y repleto de sombras, en el que se entrecruza lo judicial y lo político".

La presentadora de El Intermedio indica que todo se remonta a 2019, cuando la expareja de Oltra fue condenada por abusos sexuales a una menor a cinco años de prisión. Los hechos, como apunta Sabatés, se produjeron cuando ya estaban separados. A pesar de ello, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia abrió un expediente a la política cuando ella ocupaba el cargo de vicepresidenta de la Generalitat Valenciana "por un supuesto delito de encubrimiento".

Oltra dimitió antes de ser imputada, "a pesar de que el propio auto del Tribunal reconocía que no existía ninguna prueba directa que la vinculara con ese presunto encubrimiento". La investigación fue finalmente archivada en abril de 2024 al no encontrar indicios de delito.

Pero, en junio de 2024, la Audiencia de Valencia ordeno la reapertura del caso tras los recursos interpuestos por varias acusaciones populares. En marzo de 2026, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ordenó la apertura de juicio oral contra Oltra y otros 12 acusados.

A pesar de ello, la política anunciaba hace unas semanas su decisión de presentarse como candidata a la alcaldía de Valencia por Compromís. Sabatés expone que la primera pregunta "obligada" es saber qué ha llevado a Oltra a volver a la política.

"Creo que me ha animado, de alguna manera, el que no se salgan con la suya", afirma. La política valenciana indica que no se debe seguir perpetrándose esa injusticia. "Si el objetivo es que yo no me presente a las elecciones porque me van a tener alargando esta causa, elección tras elección, se van a salir con la suya esta vez", añade. "A lo mejor es temerario, pero creo que hacía falta", concluye.

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