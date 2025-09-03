"A mis 29 años tengo amigos con casa en propiedad": un joven de barrio obrero desvela a Thais Villas quién es su 'amigo rico'

Todos tenemos un amigo al que le ha ido mejor la vida que a nosotros. En este vídeo Thais Villas visita un barrio rico y un barrio obrero para descubrir qué consideran unos vecinos y otros como 'amigo rico'.

En el primer 'Barrio rico, barrio obrero' de esta temporada de El Intermedio, Thais Villas pregunta a unos y otros vecinos y vecinas si conocen a alguien a quien le haya ido mejor la vida que a ellos.

"Muchos", responde un hombre de barrio rico en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que un amigo suyo empresario invirtió en tecnológicas y su patrimonio asciende a 150 millones.

"A mis 29 años tengo amigos con una casa en propiedad", le comentan en el barrio obrero, asegurando que la vivienda en cuestión está hipotecada porque "amigos tan ricos no tengo".

En el barrio rico, un hombre señala que su amigo tiene casa tanto en Baqueira cuando es época de nieve, como en la costa para el verano. Además, en su vivienda habitual tiene piscina, jacuzzi y gimnasio.

Mientras tanto, en el barrio obrero, una chica apunta que conoce a una compañera del salón de tatuajes en el que trabaja a la que le va muy bien, pero "tiene que mantener a toda su familia". "Es un referente en Internet", afirma la chica, mientras Thais se propone lanzarla a ella, que se dedica a la joyería dental, al estrellato: "Te vamos a hacer famosa, te vas a jartar de poner gemas en los dientes de la gente".

Una mujer de barrio rico lo tiene claro y asegura que es ella misma a la que mejor le va de todo su círculo: "Tengo lo suficiente para que a día de hoy me hagan la pregunta de qué necesito y diga 'nada'", afirma.