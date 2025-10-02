Wyoming lamenta los ataques de Israel a Gaza: "Netanyahu hace tiempo que perdió el corazón, la cabeza y la decencia"

"Se dice que en una buena negociación las dos partes sienten que han perdido", reflexiona Wyoming, que asegura: "Los palestinos lo están perdiendo todo mientras Netanyahu hace tiempo que perdió la cabeza, el corazón y la decencia".

Sandra Sabatés analiza el plan de paz para Gaza presentado por Donald Trump y que ya ha tenido respuesta. Y es que, según algunos medios, Hamás estaría dispuesto a aceptar el acuerdo siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones como un calendario claro de retirada de las trompas israelíes de la Franja y garantías internacionales de que acabará la ofensiva y que ninguna fuerza internacional de intervención tome el control de Gaza.

Además, la milicia palestina no está de acuerdo con la liberación de rehenes en las primeras 72 horas de tregua y piden dos o tres días para definir su postura. "No parece que por parte de Israel la mejor manera para afrontar una negociación de paz sea asesinar a 51 palestinos como hicieron ayer", asegura El Gran Wyoming, que reflexiona en el plató de El Intermedio: "Se suele decir que una buena negociación es aquella en la que las dos partes sienten que han perdido".

"Me temo que en este caso se cumple, porque los palestinos lo están perdiendo todo mientras Netanyahu hace tiempo que perdió la cabeza, el corazón y la decencia", afirma rotundo El Gran Wyoming.

