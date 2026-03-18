Mikel Ayestaran: "EEUU e Israel tienen el control total por aire, pero Irán lo tiene por tierra y mar"

Mikel Ayestaran explica desde Líbano, que Irán sigue "la estrategia del ojo por ojo": "Si EEUU e Israel bombardean bancos, puertos o refinerías, Irán intenta hacer lo mismo, pero, sobre todo, dirigido a los países del Golfo".

Mikel Ayestaran conecta desde Beitut, en Líbano, con el plató de El Intermedio, donde analiza la guerra de Irán. Preguntado por Sandra Sabatés por la estrategia de Irán tras el asesinato de Ali Lariyani, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional del país. el corresponsal de guerra destaca que "están resistiendo y utilizando la misma táctica desde el primer día, el lanzamiento de drones y misiles".

Eso sí, "cada vez son menos", explica el periodista, que destaca que Irán "intenta hacer ataques más cualitativos" y sigue la estrategia del "ojo por ojo". Es decir, "si EEUU e Israel bombardean bancos, puertos o refinerías, Irán intenta hacer lo mismo, pero, sobre todo, dirigido a los países del Golfo". "Incluso, han hecho una lista con las empresas de EEUU que hay en estos países del Golfo", señala Ayestaran, que destaca que "los drones de bajo coste es sobre todo lo que está consiguiendo paralizar la actividad en el Golfo".

Además, el Estrecho de Ormuz se ha convertido "en el arma clave" para los iraníes: "Un alto cargo del régimen ha dicho que ya nunca volverá a ser lo que fue antes de la guerra". En la actualidad el Estrecho no está cerrado, "pero solo pasan por ahí los barcos que tienen el permiso de Teherán". Por los que "EEUU e Israel tienen el control total por aire, pero Irán lo tiene por tierra y mar", asegura Ayestaran, que explica en el vídeo que otra cosa que están intentando hacer los iraníes "es expandir el conflicto".

Por ejemplo, "en las últimas horas ha llegado a Irak, donde estamos viendo el uso de drones similares a la guerra de Ucrania y han llegado en dos ocasiones hasta la embajada de EEUU en Baghdad", concluye el periodista.

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