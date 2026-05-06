Alfonso Corrales pide a PP y Vox recapacitar sobre suprimir las clases de árabe en Talayuela: "Es una herramienta de integración perfecta"

"Un programa que solo afecta a un pueblo y a dos colegios, que se meta en un acuerdo regional, no le encuentro el sentido", afirma Alfonso Corral, director de uno de los centros en los que se han suprimido la clases de árabe y cultura marroquí.

Las consecuencias del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura ya se notan en lugares como Talayuela, en Cáceres. Allí, este pacto ha provocado que se supriman los cursos de lengua árabe y cultura marroquí.

Andrea Ropero ha podido hablar con Alfonso Corrales, director del colegio público Gonzalo en Cabo, uno de los centros afectados. En su caso, explica que esta decisión afecta a unos 80 niños, mientras que en el otro colegio del pueblo son 50 o 60. Sin embargo, afirma que esto "afecta a todo el colegio, porque es un recurso que nos beneficia no sólo al alumnado marroquí, sino también al español".

El director señala que estas clases permite a la población marroquí "conocer su cultura", lo que en su opinión es "una herramienta de confianza y de integración perfecta".

"Un programa que solo afecta a un pueblo y a dos colegios, que se meta en un acuerdo regional, no le encuentro el sentido", sostiene el director, que explica que en estas clases "el profesorado no quiere saber nada ni de religión islámica, ni de política, ni de nada". De hecho, apunta que "hay un punto en el convenio en el que se indica precisamente que se debe enseñar, informar sobre las leyes, la normativa española, para que este alumnado lo conozca, sus familias también y aprendan a respetarlo".

La convivencia en su colegio, señala, es "total": "No hay niños españoles ni marroquíes, hay niños y niñas". Además, se emociona al recordar casos de alumnos de origen humilde que han logrado prosperar, como una pequeña que llegó sin conocer el idioma y con necesidades especiales y ahora es abogada.

Por todo esto, Alfonso insta a los políticos "que tengan capacidad de decisión" en esta cuestión a que se acerquen a su colegio "y que escuchen lo que significa esto para nosotros". "Si lo entienden, recapacitarán y darán marcha atrás", concluye.

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