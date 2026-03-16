Israel plantea una operación terrestre en Líbano, donde ya hay casi 900 muertos tras dos semanas de bombardeos

Soldados israelíes se congregan en una posición no revelada a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, en el norte de Israel, este lunes.

¿Por qué es importante? El ministro de Defensa israelí ha afirmado que Israel impedirá el regreso de "cientos de miles de residentes chiíes del sur de Líbano", que han evacuado o están abandonando sus hogares en esa región, "hasta que se garantice la seguridad" de las comunidades israelíes cercanas a la frontera.

Israel ha iniciado una operación terrestre en el sur de Líbano, según el Ministerio de Defensa israelí, con el objetivo de eliminar amenazas y proteger a sus ciudadanos. Esta acción se produce tras una ofensiva aérea que ha dejado 886 muertos en Líbano, incluidos 111 niños. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha ordenado destruir la infraestructura de Hizbulá en la frontera. Mientras, casi un millón de personas han sido desplazadas. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha instado a Israel a evitar una ofensiva terrestre, advirtiendo que agravaría la crisis humanitaria y pidió a Hizbulá que cese sus ataques.

Israel ha anunciado este lunes el inicio de una operación terrestre del Ejército israelí en el sur de Líbano, según un comunicado publicado por el Ministerio israelí de Defensa. Mientras, el número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada hace dos semanas contra Líbano se ha elevado este lunes a 886, después de que otras 36 personas perdieran la vida en las últimas 24 horas.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una operación terrestre en el Líbano para eliminar amenazas y proteger a los residentes de Galilea y del norte del país", ha declarado el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, tras una evaluación de la situación con altos mandos militares. Katz ha afirmado que "cientos de miles de residentes chiíes del sur de Líbano", que han evacuado o están abandonando sus hogares en esa región tras los avisos israelíes, "no podrán regresar a sus casas al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad" de las comunidades israelíes cercanas a la frontera.

El ministro de Defensa ha indicado que tanto él como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han ordenado al Ejército destruir la infraestructura de Hizbulá en las aldeas fronterizas libanesas para evitar que ese grupo chií vuelva a operar desde esas zonas, según ha informado EFE. En sus declaraciones, Katz ha comparado la estrategia con las operaciones realizadas por Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, citando específicamente acciones en Rafah y Beit Janún.

El ministro ha acusado, además, al líder de Hizbulá, Naim Qasem, de esconderse mientras la población chií del Líbano se ve obligada a abandonar sus hogares, y ha advertido que el grupo "pagará un alto precio" por su participación en el conflicto y por su alianza con Irán. "Si Naim Qasem extraña tanto a Nasrala y Jameneí, pronto podrá encontrarse con ellos en las profundidades del infierno", ha amenazado en su mensaje en vídeo el titular de Defensa.

Según una información publicada el sábado por el portal 'Axios', que citaba a fuentes estadounidenses e israelíes, Israel planea llevar a cabo una "invasión masiva" en el sur del Líbano para acabar con la presencia de la milicia chií proiraní Hizbulá. Israel habría tomado esta decisión, según señala 'Axios', después de que la milicia libanesa, apoyada y financiada por Irán, lanzara durante la noche del pasado miércoles más de 200 proyectiles contra el norte de Israel, que no dejaron víctimas mortales pero sí algunos daños en zonas residenciales. De hecho, desde el viernes, el Ejército israelí empezó a enviar refuerzos a la frontera norte y está movilizando a más reservistas.

886 muertos en Líbano, entre ellos 111 niños

Israel comenzó su ofensiva aérea contra el Líbano el pasado 2 de marzo, después de que Hizbulá lanzara un ataque contra el norte del país en respuesta al asesinato del entonces líder supremo iraní, Ali Jameneí. El número de muertos por la ofensiva aérea israelí se elevó este lunes a 886, después de que otras 36 personas perdieran la vida en las últimas 24 horas, una media inferior a la que se venía registrando en días anteriores.

En cuanto a los heridos, ascienden ya a 2.141 desde el comienzo de los bombardeos, mientras que en el último día sufrieron lesiones también 36 nuevas personas, según ha informado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, y se ha hecho eco EFE. Del total de muertos, 111 son niños, y entre los heridos hay a su vez 332 menores, según los datos difundidos por el departamento.

Diferentes ataques perpetrados en las últimas dos semanas contra objetivos del sector sanitario, incluidos centros médicos y ambulancias, causaron, además, 38 muertos y 69 heridos, entre los que destacan doce trabajadores fallecidos en un solo bombardeo contra un ambulatorio en Burj Qalaouiya (sur).

Además, el número de personas obligadas a huir de sus hogares en el Líbano ha aumentado hasta casi un millón de desplazados, ha indicado este viernes la Organización Internacional para las Migraciones, que ha pedido 19 millones de dólares para ampliar su respuesta de emergencia ante este éxodo interno.

Israel mantiene una ofensiva aérea concentrada principalmente en el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, aunque también se han registrado varios ataques en otras zonas, incluidos algunos dentro de las lindes de la propia capital. Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando diariamente ataques de alcance limitado contra el norte del Estado judío.

Merz pide a Israel no cometer el "error" de una ofensiva terrestre en el Líbano

Tras el anuncio del ministro israelí de Defensa, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha pedido este lunes a los "amigos israelíes" que no cometan el "error" de librar una ofensiva terrestre en el Líbano. En una rueda de prensa en Berlín con su homólogo neerlandés Rob Jetten, Merz ha resaltado que Alemania estaba "muy preocupada" por el desarrollo de los acontecimientos en el Líbano.

El canciller ha condenado "severamente" que la milicia chií libanesa Hizbulá haya entrado en la guerra en apoyo a Irán y la ha instado a poner fin "de forma inmediata" a los ataques contra Israel y a deponer las armas, al tiempo que ha resaltado que apoya cualquier medida que sirva para poner en marcha conversaciones entre los Gobiernos en Tel Aviv y en Beirut para frenar las hostilidades.

"Pero también pedimos a Israel no atacar objetivos civiles ni a la misión FINUL de la ONU. Seguimos con bastante preocupación la ofensiva terrestre de Israel", ha matizado. "Sólo contribuiría a agudizar la situación humanitaria ya muy tensa y la dramática huida (de civiles desplazados por los bombardeos). Pedimos a los amigos israelíes: no emprendáis este camino, sería un error. En esto estamos de acuerdo los socios europeos", ha asegurado el líder alemán.

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