Mikel Ayestaran, sobre el asesinato de Ali Lariyani: "Es un gran golpe para la cúpula del régimen iraní"

El corresponsal indica que en este conflicto la estrategia "es de Israel", algo que expuso Marco Rubio y que, este martes, "ha vuelto a decir el alto cargo del gobierno de EEUU que ha dimitido".

El Intermedio conecta con el corresponsal Mikel Ayestaran para conocer la última hora sobre el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Este martes se cumplen 18 días de guerra y, como señala el Gran Wyoming, Donald Trump "hace declaraciones cada vez más erráticas". "¿En qué estrategia están, ahora mismo, EEUU e Israel?", pregunta el presentador.

El corresponsal indica que ya se puede hablar abiertamente de que esa estrategia es de Israel. "Ya lo dijo Marco Rubio hace dos semanas y hoy lo ha vuelto a decir este alto cargo del gobierno de Trump que ha dimitido", expone.

"En esta guerra EEUU está metido porque le ha empujado Israel", afirma, "le ha empujado el lobby sionista". El periodista cree que en la fase en la que se encuentra el conflicto, es importante destacar "que en estas últimas horas los israelíes han recuperado los asesinatos selectivos, algo que ya han utilizado en el pasado".

"Hoy hablamos de Ali Lariyani, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, una pieza clave dentro del régimen", señala. Ayestaran indica que no hay confirmación ni desmentido por parte del régimen iraní, "pero los israelíes insisten en que han acabado con él en una operación aérea".

Ayestaran indica que, de confirmarse, "sería un gran golpe para la cúpula del régimen". Este asesinato no implica que pueda colapsar la república islámica, pero sí que demuestra que Israel "tiene una gran capacidad de infiltración hasta la cúpula del régimen".

El periodista indica que también están ampliando sus objetivos hacía la infraestructura industrial, atacando ciudades como Isfahán. "Dicen que el objetivo es intentar interrumpir lo que es la industria relacionada con el armamento", explica. Así, se están atacando desde hospitales a escuelas, "y vemos también viviendas civiles que han resultado afectadas". "Ahora mismo el objetivo pasaría por intentar acabar con el régimen sí o sí", concluye, "y si se genera caos interior en Irán, pues mejor que mejor para para los israelíes".

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