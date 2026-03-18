Mikel Ayestaran, de los desplazados en el sur de Líbano: "Independientemente de su religión, saben que no van a poder regresar"

"La gente, independientemente de la religión a la que pertenezca, sabe que no va a poder regresar", explica Mikel Ayestaran sobre los desplazados del "sur de Líbano por la 'operación selectiva' de Israel".

Mikel Ayestaran conecta desde Beirut, Líbano, con el plató de El Intermedio para hablar sobre la guerra de Irán y cómo está afectando a Líbano. "Lo que está ocurriendo es, sobre todo, desplazados del sur del país, que es donde Israel ya ha empezado lo que llama 'operación selectiva'", explica el periodista, que destaca en el vídeo que esto "ha provocado una salida masiva de civiles, entre los que no se distinguen musulmanes y cristianos".

"Hemos estado con 30 familias cristianas refugiadas en una mezquita", explica Ayestaran, que destaca que "han tenido que salir con lo puesto y no saben si van a poder volver". Y es que, como explica el corresponsal de guerra, "en el sur de Líbano, Israel quiere seguir la misma estrategia que en Gaza": "Es decir, vaciar la zona de civiles, avanzar militarmente, destruir las aldeas y poblaciones para que nadie pueda regresas y levantar bases militares".

Por eso, "la gente, independientemente de la religión a la que pertenezca, sabe que no va a poder regresar", explica Ayestaran, que destaca que, además, la gente "tiene muy en la cabeza el recuerdo de la invasión terrestre de 1982": "Piensan que ese fantasma puede volver a repetirse". Además, Ayestaran explica que ha visitado algunos hospitales de Beirut: "El máximo responsable de Emergencias nos decía que apenas les están llegando heridos".

"La cifra oficial habla de 1.000 muertos, pero, seguramente, serán muchos más y lo que nos decía es que las armas que se están utilizando ahora son mucho más destructivas que las que se empleó en la invasión de 1982. Por eso cuando Israel bombardea un edifico ya ni siquiera van porque saben que no va a quedar nadie con vida". explica el corresponsal de guerra.

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