Wyoming critica cómo se han aprovechado las petrolíferas de la guerra de Irán: "Tienen más beneficios de los que ya tenían"

El presentador de El Intermedio expone que, desde el inicio del conflicto bélico, las petroleras han ganado 369.000 millones de euros en bolsa. Como indica, la bajada del IVA no ha servido para que baje el precio de la gasolina.

El Gran Wyoming comparte una creencia popular: que la palabra crisis, en chino, "se escribe igual que la palabra oportunidad". El presentador de El Intermedio afirma que esto "demuestra que los chinos son gente sabia porque, en el fondo, toda crisis lleva aparejada una oportunidad".

El presentador señala que es posible que algunas crisis conlleven alguna oportunidad, "pero la mayoría de las veces uno sufre la crisis y son otros los que aprovechan la oportunidad". Un ejemplo de ello son las compañías petroleras.

"Si los últimos meses os habéis acercado a una gasolinera os habréis dado cuenta de que resulta más barato llenar el depósito con güisqui de malta que son super 95", comenta Wyoming. El presentador expone que desde que Donald Trump "tuvo la brillante idea de declararle la guerra a Irán, los combustibles están en modo sábado noche en la discoteca Fabrik: de subidón".

Cuando la crisis comenzó, algunos economistas y algunos políticos "nos dijeron que la verdadera raíz del problema era que la gasolina y el gasóleo tenían demasiados impuestos". El Gobierno rebajó el IVA, pero, como indica Wyoming, "los precios siguen subiendo".

"Ahora mismo, tenemos menos dinero para financiar al Estado, menos dinero en el bolsillo del ciudadano, pero las compañías petrolíferas tienen más beneficios de los que ya tenían", reflexiona. Wyoming indica que las petroleras, desde el inicio del conflicto, han ganado 369.000 millones de euros en bolsa.

"Lo veis, crisis igual a oportunidad", añade: "Para las grandes empresas la oportunidad de forrarse y para los ciudadanos la oportunidad de volver a quedar como unos pringados". Wyoming afirma que "la bajada de impuestos no ha servido de mucho" y, quizá, deberían aplicarse otras medidas como "topar los beneficios de las empresas petrolíferas o hacerles pagar más impuestos por esos beneficios extraordinarios".

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