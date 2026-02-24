Mikel Ayestaran afirma que los ucranianos se sienten abandonados por EEUU: "Trump aquí no ha llegado ni se le espera"

Los ucranianos, como señala el corresponsal, consideran que Trump es cercano al Kremlin y esto ha provocado un acercamiento hacia Europa, "al que apelan como el gran aliado con el cual quieren salir adelante".

Este martes se cumplen cuatro años del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Donald Trump, con su vuelta a la Casa Blanca, señaló que iba a solucionar el conflicto en dos días. Pero, ¿cómo ven los ucranianos el papel que está jugando Trump en esta guerra? Para conocer la respuesta a esta pregunta, El Intermedio conecta con Mikel Ayestaran, que se encuentra en Odesa

El periodista expone que el hecho de que el presidente estadounidense haya creado una Junta de Paz "es todo un eufemismo". "Estamos viendo cuáles están siendo los resultados en Gaza, con más de 600 muertos desde que entró en vigor el supuesto alto al fuego", afirma.

"Aquí ni ha llegado ni se le espera", expone el corresponsal. Ayestaran señala que ha percibido entre los ucranianos "una distancia, una sensación de abandono por parte de Estados Unidos desde el cambio de administración".

Consideran que Trump es muy cercano al Kremlin y esto está provocando un efecto de aproximación hacia Europa, algo que el corresponsal, hasta ahora, tampoco había visto. "Ahora los ucranianos ya han comprendido que EEUU les ha dejado de lado y apelan a Europa como el gran aliado con el cual quieren salir adelante", añade.

Sobre cómo ha cambiado la guerra en estos cuatro años, Ayestaran indica que "hay dos situaciones, dos frentes muy diferentes". En el frente "los drones son cada vez más avanzados". Estos hacen que sea imposible avanzar y se han convertido en el arma más letal que están usando ambos bandos.

"Por otro lado, está la guerra en las ciudades", indica Ayestaran. "Rusia lo que ha hecho es extender la guerra a las ciudades a través de otro tipo de drones diferentes, a través de los misiles y ya son ataques de cientos de drones y decenas de misiles prácticamente a diario", expone.

Esto provoca que colapsen las defensas antiaéreas de Ucrania ya que muchos de estos proyectiles impactan. "Ha sido decisiva la entrada de Irán", añade. El periodista señala que los iraníes dieron a los rusos un modelo de dron "muy económico y fácil de producir" que se ha convertido en una "auténtica pesadilla para las ciudades". En muchas ocasiones, golpean contra las infraestructuras energéticas, lo que ha provocado que se viva un invierno muy duro.

