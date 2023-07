Miguel del Arco, creador de 'Las noches de Tefía' visita El Intermedio para presentar esta nueva serie, que ya puede verse en Atresplayer, que narra la historia real de un campo de concentración para homsexuales que hubo en España en pleno franquismo.

"Con todo el ascenso de la ultraderecha, ¿te has llegado a plantear mejor no estrenarla para no dar ideas?", pregunta Dani Mateo. "Quiero dar ideas a todos estos los que todavía pensamos que podemos pararle los pies a los herederos del franquismo", explica el dramaturgo.

Además, critica que "lo que estamos viendo es realmente dar pasos agigantados hacia atrás": "Hay que imaginar un país mejor y creo que esta serie pone en perspectiva la memoria histórica y la reivindicación de que todos esos derechos adquiridos, fundamentales y sociales, están construidos sobre la sangre de quienes lucharon contra el franquismo".