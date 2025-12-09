Miguel Ángel Campos desmiente la sentencia del fiscal general: "Ni García Ortiz ni ninguna persona cercana a él era mi fuente"

El periodista Miguel Ángel Campos reacciona en Al Rojo Vivo a la sentencia contra el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, uno de los periodistas que declaró en el juicio del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reacciona en Al Rojo Vivo a la sentencia que acabamos de conocer hace unos minutos (el Tribunal Supremo considera probado que el fiscal filtró la confesión del novio de Ayuso porque no hay "alternativa razonable") y que habla del propio Campos: "Algunos de los párrafos de ese sentencia son hilirantes", afirma Campos.

El Supremo defiende que el contenido del correo electrónico se reveló al periodista Miguel Ángel Campos. Esto es, según indica la sentencia, esta revelación se realizó "con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte de García Ortiz al periodista". El argumento es que existió una llamada de 4 segundos entre el fiscal y el periodista.

Sin embargo, Campos desmiente contundentemente al Supremo en su intervención en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras: "Ni García Ortiz ni ninguna persona cercana a él era mi fuente", asegura Campos.

Defiende el periodista que si el presidente del Tribunal le hubiera pedido los wasaps, él no hubiera tenido inconveniente en enseñalarselo, pero no se le pedío. Ahora bien, respondiendo de forma clara a las preguntas que le formula Ferreras, Campos respueste de forma contundente y tajante.

"¿Te envió algún tipo de información el fiscal?", pregunta Ferreras: "Ningun tipo de información. La fuente no era el fiscal", responde Campos. "¿Alguna persona cercana con autorización de él, te filtró esos datos?", añade Ferreras. "Ni ninguna persona cercana", responde. En el vídeo podemos ver al completo su explicación.