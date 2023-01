Cristina Gallego se convierte en 'Miércoles Gallego' en el plató de El Intermedio para analizar todos los detalles del funeral de Constantino de Grecia, hermano de la reina Sofía. "Cuánto luto, qué pocas sonrisas, este funeral ha sido una maravilla", destaca 'Miércoles', que afirma que "a un evento así no podía faltar los reyes de España porque como familia están bastante muertos".

"Todos estaban pendientes del posible reencuentro entre Juan Carlos y Felipe", explica 'Miércoles', que detalla que "no han tenido ni que mirarse": "Menos mal, a mí los reencuentros padre e hijo solo me gustan si van armados con sables y dispuestos a pelear a muerte por el trono". "Son una familia modélica, están serios, no se saludan y en sus ratos libres juegan con armas de fuego", destaca 'Miércoles', que analiza "uno de los momentazos": "Cuando Sofía se ha sentado junto a su marido, se han relacionado más que en los últimos 10 años".

"Celebremos la falta absoluta de amor", destaca 'Miércoles Gallego' mientras baila la coreografía viral de la serie de la familia Addams. Eso sí, "ha habido una decepción": "Ni Froilán se metió en una pelea con navajas ni Victoria Federica atropelló a nadie en patinete".