Habla un pensionista que no llega a 900 euros: "Si no puedes comer, no puedes vivir... ¿qué más da?"

"Es trabajar para morir, porque si no puedes comer, no puedes vivir... ¿qué más da?", critica este hombre de barrio obrero que lamenta tener una pensión que no llega a 900 euros tras 45 años cotizados.

En 2018, Santi Villas quiso saber si los españoles estaban de acuerdo con sus pensiones. Para ello, el hermano de Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero para hablar con sus vecinos. En el barrio obrero, un hombre explicó que su pensión no llegaba a los 900 euros pese a haber cotizado 45 años como pastelero. "Es trabajar para morir, porque si no puedes comer, no puedes vivir... ¿qué más da?", criticó el hombre.

Por su parte, una mujer del mismo barrio explicó que vivía con la pensión de su marido, de 700 euros: "He criado tres hijos con esa pensión". "Hay que ir mirando la peseta", explicó la mujer. Todo lo contrario de una mujer de barrio rico, que explicó a Santi Villas que tenía de pensión unos 700 euros pero porque trabajó "muy poco de azafata en Iberia".

"Si tuviera que vivir de eso, tendría que hacer un cursillo para no comer", afirmó rotunda la vecina de barrio rico, que desveló al reportero que vivía de la pensión de su marido de Estados Unidos. "Su pensión son 5.600 dólares", explicó la mujer a Santi Villas, quién detalló que serían casi 5.000 euros. "Mi marido trabajó 42 años en el Departamento de Defensa", explicó la mujer, que reconoció que no podría vivir solo de su pensión.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

