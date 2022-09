Tras sus experiencias en UPyD, Ciudadanos y como director de la Oficina del Español en el PP, Toni Cantó ha fichado como presentador en 7NN, una cadena de televisión afín a Vox. "Menudo fenómeno, Toni Cantó lo ha vuelto a hacer, es el puto amo, el rey de Infojobs", comenta Wyoming sobre este nuevo empleo del político que, según los cálculos del presentador, "en siete años ha tenido cuatro puestos de trabajo distintos, aunque no puedo confirmar que haya trabajado en ninguno de ellos".

"Me he quedado muerta", asegura Wyoming sobre el cambio de rumbo de cantó: "Pero si es un liberal, ¡un demócrata!", señala en el vídeo sobre estas líneas donde también analiza los halagos que dedicó a la formación de extrema derecha cuando aún estaba en el PP. "No podía evitar tirarle ficha a Abascal", explica Wyoming, para el que este caso "es como esas parejas en la que uno de los dos tiene el Tinder abierto y en el caso de Cantó está claro que siempre le da a la derecha".

Las 'chaquetas' de Toni Cantó

De la fucsia de UPyD hasta la azul del PP, pasando por la naranja de Ciudadanos, Wyoming y Cristina Gallego presentan esta gala en honor a Toni Cantó que repasa su trayectoria política por la que entra en el 'Salón de la Fama de los Chaqueteros'.