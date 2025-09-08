El mensaje de Wyoming a los profesores para que los niños "no sean como Tellado": "Que no repitan curso ni régimen"

Wyoming analiza en este vídeo las polémicas declaraciones de Miguel Tellado, donde animaba a los españoles a "cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno". Unas palabras que ve como un "guiño" a la extrema derecha.

Wyoming arranca El Intermedio con un recuerdo para los niños, niñas y profesores que hoy iniciaban el curso escolar: "Pensad que estos primeros días los chavales llegan asalvajados y todavía piensan en la playa, pero luego la cosa cambia. En unos meses estarán asalvajados, pero pensando en las vacaciones de Navidad", afirma.

El presentador asegura que la labor de los docentes "es fundamental", pues tienen que dar a sus alumnos "las herramientas para que el día de mañana sean ciudadanos de provecho", en definitiva para que "no acaben siendo como Miguel Tellado".

El secretario general del PP animó este fin de semana a los españoles a "empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido".

Wyoming señala que se podría pensar que Tellado había hecho una "desafortunada comparación" que recordaba a los asesinados por el franquismo, pero el presentador señala que, cuando pronunció estas palabras, estaba leyendo un papel "escrito y corregido".

"Él tiene que saber que sus palabras son un guiño a los sectores más reaccionarios de este país", afirma Wyoming, que recuerda que, desde hace años, precisamente esos grupos ultras "insultan y deshumanizan a todo el que no comparte sus ideas", lo que "no es tolerable en una democracia".

Por ello, Wyoming pide un esfuerzo a los profesores a la hora de formar "a los futuros demócratas de este país" porque "lo importante es que los chavales no repitan ni curso, ni régimen".