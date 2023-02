Sandra Sabatés entrevista en 'Mujer tenía que ser' de El Intermedio a la periodista y premio Nobel María Ressa, quien ha creado el diario digital 'Rappler', donde publican noticias sobre la violencia y corrupción que hay en Filipinas. Y es que en un momento tan polarizado en el que estamos viviendo, el papel de los medios de comunicación es fundamental.

Por este motivo, además de recibir amenazas, la periodista tiene abiertos diversos procesos judiciales que podría llevarla a decenas de años en prisión, pero no tiene pensado exiliarse. "Sé que podría pasar el resto de mi vida en la cárcel, pero no". La periodista también reflexiona sobre el hecho de que en el año que le dieron el Premio Nobel fue la única mujer en recibirlo: "Es un ejemplo de cómo funciona el mundo, y no podemos cambiar a los protagonistas de la historia".

"Estos hombres le dieron el premio a personas que eran como ellos", insiste Ressa, que "en la era de las redes sociales las mujeres han dado pasos atrás porque la misoginia se está usando para manipular a las personas en todo el mundo por el poder". Además, la periodista advierte del peligro al que se enfrenta a la sociedad cuando no se tienen medios fiables y reflexiona sobre una "Tercera Guerra Mundial muy personal": "Es una batalla por los valores, por la integridad personal". "Por favor, este momento es importante, protege tus derechos antes de que desaparezcan", insiste la periodista, cuya entrevista al completo puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.