Dani Mateo, sobre los dulces que ha regalado Aldama a la prensa: "Lo que se repartía con sus compinches era un trozo del pastel"

En El Intermedio, Dani Mateo ironiza con el desayuno "por la patilla" de Víctor Aldama a la prensa en el arranque de la tercera sesión del juicio del 'caso mascarillas'.

La tercera jornada del juicio del 'caso mascarillas' comenzaba con un inesperado detalle, el empresario Víctor de Aldama aparecía con un desayuno improvisado a base de croissants, palmeritas y otros dulces para la prensa.

Desde El Intermedio, el colaborador Dani Mateo no ha dejado pasar la escena y ha bromeado con la situación, asegurando que al menos esta vez la jornada no ha dejado grandes titulares, pero sí "un desayuno por la patilla".

"Aldama ha invitado a desayunar a la prensa y ya sabéis cómo es de generoso que, ¡cuando no está comprando voluntades políticas, está intentando comprar los medios con Manolito de chocolate!", comenta entre risas Mateo, rematando con otra broma: "Por una vez, los periodistas no han tenido que ir al bar Paco a por un cortado con galleta rancia, ¡vaya novedad! Porque normalmente lo que se repartía entre compinches era un trozo del pastel".